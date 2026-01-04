Блогерша не пережила процедуру по увеличению ягодиц в элитной московской клинике

112: в Москве после операции по увеличению ягодиц не выжила блогерша

38-летняя блогерша Юлия Бурцева не выжила после операции по увеличению ягодиц в одной из столичных клиник. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Врачи боролись за жизнь девушки, однако спасти ее не удалось. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

По данным 112, Бурцева проживала с семьей в Италии и недавно приехала в Москву. Операцию она сделала в элитной клинике Elmas в Токмаковом переулке, отметили авторы канала. В блоге у девушки было 68 тысяч подписчиков.

Расследование обстоятельств случившегося находится на контроле у прокуратуры. По предварительной информации, состояние блогерши резко ухудшилось после проведения медицинских и косметологических процедур. Ее госпитализировали в одну из клиник Москвы, но спасти не смогли.

До этого в Москве не смогли спасти 17-летнюю девушку из Пензы после пластической операции. Как сообщили в Baza, во время операции у пациентки открылось сильное кровотечение, поэтому манипуляции прекратили. Во время процедуры она потеряла минимум литр крови.

Хирургам удалось остановить кровотечение, школьницу перевели на искусственную вентиляцию легких, но она не просыпалась. Тогда девушку увезли в больницу, где у нее диагностировали отек мозга. В себя пациентка так и не пришла.

