В Петербурге клиника заплатит штраф за требование к внешности медсестер

В Петербурге клинику оштрафовали за требования к медсестрам

В Петербурге клиника получила штраф за дискриминацию соискателей на должность медсестры. Об этом сообщает глава пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Одно из медучреждений разместило несколько объявлений, в которых в качестве обязательных требований к сотруднице указывалось гражданство России, отсутствие семьи и возраст 45 лет.

В другой публикации эта же организация предлагала работу россиянкам с «приятной внешностью».

На заседание суда представители клиники не пришли. Суд счел эти требования дискриминацией, так как они не указывают на профессиональные навыки соискателей.

В результате за каждое правонарушение организацию обязали выплатить по десять тысяч рублей.

Как рассказал директор консалтингового агентства Дмитрий Чернышов, нередко работодатели не просматривают резюме соискателей из-за того, что первичный отбор делает автоматическая система. Поэтому сегодня важно «понравиться» в первую очередь ей.

