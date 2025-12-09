На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге клиника заплатит штраф за требование к внешности медсестер

true
true
true
close
Lipik Stock Media/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге клиника получила штраф за дискриминацию соискателей на должность медсестры. Об этом сообщает глава пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Одно из медучреждений разместило несколько объявлений, в которых в качестве обязательных требований к сотруднице указывалось гражданство России, отсутствие семьи и возраст 45 лет.

В другой публикации эта же организация предлагала работу россиянкам с «приятной внешностью».

На заседание суда представители клиники не пришли. Суд счел эти требования дискриминацией, так как они не указывают на профессиональные навыки соискателей.

В результате за каждое правонарушение организацию обязали выплатить по десять тысяч рублей.

Как рассказал директор консалтингового агентства Дмитрий Чернышов, нередко работодатели не просматривают резюме соискателей из-за того, что первичный отбор делает автоматическая система. Поэтому сегодня важно «понравиться» в первую очередь ей.

Ранее HR-эксперт объяснил, как соискателям без опыта найти работу.

