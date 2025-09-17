На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Денис Майданов рассказал о своенравном характере Москвы: «К лесу — задом»

Певец Денис Майданов заявил, что всегда чувствовал своенравный характер Москвы
Алексей Никольский/РИА Новости

Певец и депутат Государственной думы России Денис Майданов рассказал в беседе с «Пятым каналом», что приехал покорять Москву в 2001 году.

По словам Майданова, за первые два года жизни в столице России он пожил в 15 местах. За это время, как отметил певец, он почувствовал на себе своенравный и сильный характер Москвы.

«Есть те люди, которые не выдерживают ее темпа, разворачиваются и уезжают. В мое время тоже целые поколения покидали столицу. Не все справляются, не все принимают правила игры. Не ко всем, скажем так: «Москва разворачивается передом, а к лесу — задом», — поделился артист.

В августе Майданов заявил, что Крым — это лучшее место на Земле. Он признался, что обожает Крым и знает его весь. Артист признался, что оценил его как место отдыха во время пандемии.

Майданов находится в розыске на Украине еще с апреля 2022 года. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны. СБУ отнесла певца к категории лиц, которые приговорены к лишению свободы.

Ранее в Госдуме ответили, можно ли лишить Пугачеву звания народной артистки.

