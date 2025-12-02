На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Наплевал на зрителя и страну»: Майданов о возвращающихся звездах

Певец Денис Майданов призвал понять раскаявшихся артистов-возвращенцев
Алексей Никольский/РИА Новости

Певец и депутат Государственной думы России Денис Майданов посоветовал «понять» артистов, которые по-настоящему раскаялись спустя три года эмиграции, решив вернуться на родину. Его слова передает интернет-издание «Абзац».

По словам парламентария, есть те артисты, которые уехали из России на эмоциональном уровне, а на уровне истории и геополитики не разобрались в ситуации. В то же время Майданов не считает правильным допускать на российскую сцену артистов, которые возвращаются в Россию ради финансового рынка.

«Кто-то сморозил во взрослом возрасте глупость, которая стоила ему карьеры. Почему? Потому что наплевал на своего зрителя, на свою страну. И взамен получил то, что получил», — подчеркнул он.

Недавно стендап-комик Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом) признался в YouTube-программе «Доброе утро, Израиль», что его отъезд из России можно назвать «эмоциональным бегством». Юморист отмечал, что мог вернуться в страну, «но не смог» — и теперь он считает Израиль своим домом. Шац уверил, что не жалеет о своей эмиграции из РФ.

Ранее певица Вика Цыганова обвинила Долину в пренебрежении к россиянам.

