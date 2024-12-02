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Майданов объяснил, почему редко выступает на корпоративах: «Народный формат»

Певец Денис Майданов заявил, что ему нравится выступать на сцене

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Сергей Мальгавко/РИА «Новости»

Певец и депутат Госдумы Денис Майданов признался в беседе с NEWS.ru, что редко выступает на частных мероприятиях.

По словам Майданова, ему предпочтительней петь на сцене, чем у людей «за столами».

«Честно говоря, мои корпоративы, они всю жизнь на площади. Крайне редко выступаю у людей «за столами». Такой какой-то народный формат», — рассказал исполнитель.

30 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что у Майданова случился отек Квинке. Как позже пояснил каналу директор артиста, Майданову стало плохо во время репетиции концерта. По его словам, аллергию вызвало лекарство. Музыкант принял таблетки, которые ему прописал врач после перенесенной пневмонии. Позднее супруга певца Наталья Майданова рассказала, что ничего не знает о произошедшем.

1 мая Майданов поделился, что чувствует себя хорошо после случившегося с ним отека Квинке.

Музыкант пояснил, что ему пришлось пить таблетки после того, как врачи диагностировали у артиста правостороннюю пневмонию. Майданов решил лечиться амбулаторно, так как чувствовал себя «вполне сносно».

Ранее Павлиашвили объяснил, почему отказывается пить на корпоративах.

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