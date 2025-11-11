Бывшего главу департамента госзаказа МО РФ осудили на 10 лет колонии

Бывший глава одного из управлений департамента государственного заказа министерства обороны РФ Владимир Вертелецкий был осужден на 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима за взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает ТАСС.

По тому же делу был осужден экс-глава инженерной службы Ракетных войск особого назначения (РСНВ) Владимир Хорошунов. Он приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режимы и уплате 778 тыс. рублей по гражданскому иску Минобороны совместно с Вертелецким.

Суд над Вертелецким и Хорошуновым проходил в закрытом режиме из-за использования секретных материалов.

Суд лишил осужденных воинских званий, а Вертелецкого — госнаград, среди которых медаль ордера «За заслуги перед Отечеством» II степени и ордена «За военные заслуги». Также Вертелецкий был дополнительно обязан выплатить штраф в размере 700 тыс. рублей. После освобождения он пять лет не сможет занимать должности на госслужбе. Хорошунов — два года.

Вертелецкий был задержан в мае 2024 года наряду с другими высокопоставленными сотрудниками Министерства обороны РФ.

Ранее экс-главу представительства МО Болгарева осудили за взятки на 14 млн рублей.