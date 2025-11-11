На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывшего главу департамента госзаказа МО РФ осудили на 10 лет колонии

ТАСС: экс-глава департамента госзаказа МО РФ Вертелецкий получил 10 лет колонии
Anelo/Shutterstock

Бывший глава одного из управлений департамента государственного заказа министерства обороны РФ Владимир Вертелецкий был осужден на 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима за взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает ТАСС.

По тому же делу был осужден экс-глава инженерной службы Ракетных войск особого назначения (РСНВ) Владимир Хорошунов. Он приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режимы и уплате 778 тыс. рублей по гражданскому иску Минобороны совместно с Вертелецким.

Суд над Вертелецким и Хорошуновым проходил в закрытом режиме из-за использования секретных материалов.

Суд лишил осужденных воинских званий, а Вертелецкого — госнаград, среди которых медаль ордера «За заслуги перед Отечеством» II степени и ордена «За военные заслуги». Также Вертелецкий был дополнительно обязан выплатить штраф в размере 700 тыс. рублей. После освобождения он пять лет не сможет занимать должности на госслужбе. Хорошунов — два года.

Вертелецкий был задержан в мае 2024 года наряду с другими высокопоставленными сотрудниками Министерства обороны РФ.

Ранее экс-главу представительства МО Болгарева осудили за взятки на 14 млн рублей.

