Росиянам объяснили, как быстро избавиться от отеков после праздников

Значительная часть набранного в новогодние праздники веса — это не жир, а задержавшаяся в организме жидкость. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила нутрициолог Алла Макарова.

«В среднем организм может наращивать от 30 до 50 грамм внутреннего жира в день, а все остальное — отечность. И от нее можно быстро избавиться», — сказала специалист.

В первую очередь, по ее словам, необходимо наладить питьевой режим, добавляя по одному стакану в день, чтобы постепенно выйти на норму в 30-40 мл на килограмм веса. При этом основной объем жидкости лучше употреблять в первой половине дня.

Хаотичные походы к холодильнику эксперт посоветовала заменить на три основных приема пищи и, при необходимости, добавить один-два полезных перекуса.

До этого Макарова назвала жесткие диеты главной ошибкой худеющих после праздников. Она напомнила, что экстремальные ограничения в питании приводят лишь к временному эффекту.

Ранее россиянам рассказали, почему после праздников не хочется здоровой пищи.