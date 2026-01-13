Нутрициолог объяснила, почему после праздников не хочется здоровой пищи

После новогоднего гастрономического марафона обычная еда многим кажется безвкусной. Почему так происходит, в беседе с «Радио 1» объяснила нутрициолог Алла Макарова. По ее словам, усилители вкуса, которые присутствуют в полуфабрикатах, колбасах и многих других продуктах, «глушат» вкусовые рецепторы и вызывают привыкание.

«Съешьте кусочек натурального продукта (огурец, морковь, отварное мясо без соли) и почувствуйте вкус. После этого сразу съедайте кусочек продукта с усилителем вкуса. И сразу после этого снова съешьте кусочек натурального — он покажется намного более нейтральным и слабоощутимым по вкусу», — сказала эксперт.

После праздников она посоветовала постепенно снижать количество соли, соусов и полуфабрикатов в рационе.

Диетолог, нутрициолог София Кованова до этого говорила, что после праздников нужно исключить из меню вредные продукты, такие как майонезные салаты, алкоголь и сладости. Однако важно не начинать голодать. По словам специалиста, необходимо употреблять достаточное количество белков, жиров и углеводов.

