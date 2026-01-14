Размер шрифта
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности до конца 15 января

В Москве из-за гололедицы объявлен желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности вводится в Москве до вечера 15 января из-за гололедицы. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«Период предупреждения до 21:00 15 января. Гололедица», – говорится в сообщении.

В Московской области вводится аналогичное предупреждение, но из-за тумана. Однако действовать оно будет до 00:00 пятницы, 16 января.

До этого метеоролог и синоптик Александр Ильин предупредил жителей столичного региона о сильных морозах. По его словам, в выходные на текущей неделе днем ожидается -13… -17 градусов, ночью -15… -20 градусов. В крещенскую ночь температура воздуха будет колебаться от -15 до -20 градусов, а после Крещения морозы начнут усиливаться. Так, с 21 по 25 января ожидается от -20 до -30 градусов в зависимости от района Московской области. При этом снегопадов до конца месяца не прогнозируется, отметил Ильин.

Синоптик также рассказал, что сразу после Крещения в Москве и области установится морозная погода, которая задержится надолго.

Ранее россиянам объяснили, как правильно откапывать машину из сугроба.
 
