Москвичам рассказали, когда закончатся снегопады

Снегопады, которыми накрыло Москву и Московскую область, закончатся в середине дня 15 января. Об этом в интервью «Радио 1» расскзал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«Дальше особенных осадков мы не ждем, примерно до 22 января. Будет усиление мороза, потому придет обширный антициклон. Местами температура опустится до -23 градусов», — заявил эксперт.

Мороз, по его словам, сохранит свой темп до Крещения, и никакой оттепели не предвидится.

Как сообщал синоптик Александр Ильин в выходные на текущей неделе днем ожидается -13… -17°C, ночью -15… -20°C. В крещенскую ночь температура воздуха в столице будет колебаться от -15 до -20°C, а после Крещения морозы начнут усиливаться. Так, с 21 по 25 января ожидается от -20 до -30°C в зависимости от района Московской области.

