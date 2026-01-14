Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Москвичам рассказали, когда закончатся снегопады

Синоптик Варакин: снегопады в Москве закончатся 15 января
Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Снегопады, которыми накрыло Москву и Московскую область, закончатся в середине дня 15 января. Об этом в интервью «Радио 1» расскзал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«Дальше особенных осадков мы не ждем, примерно до 22 января. Будет усиление мороза, потому придет обширный антициклон. Местами температура опустится до -23 градусов», — заявил эксперт.

Мороз, по его словам, сохранит свой темп до Крещения, и никакой оттепели не предвидится.

Как сообщал синоптик Александр Ильин в выходные на текущей неделе днем ожидается -13… -17°C, ночью -15… -20°C. В крещенскую ночь температура воздуха в столице будет колебаться от -15 до -20°C, а после Крещения морозы начнут усиливаться. Так, с 21 по 25 января ожидается от -20 до -30°C в зависимости от района Московской области.

Ранее врач назвал опасности горячего душа в холодную погоду.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27621085_rnd_8",
    "video_id": "record::db4dc99e-b434-4c14-8be0-d5453dae896f"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+