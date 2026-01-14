Психолог рассказала, как настроиться на работу после новогодних праздников

В первую рабочую неделю после новогодних праздников важно уделить особое внимание своему психологическому настрою. Об этом kp.ru рассказала психолог Мария Белан.

Специалист предупредила, что в первую рабочую неделю в году не стоит требовать от себя максимальной продуктивности. По ее словам, снижение концентрации и темпа работы в это время является нормой, поэтому необходимо не критиковать себя и проявить терпение, избегая лишнего раздражения.

«Можно использовать позитивные утверждения, напоминая себе о прошлых успешных возвращениях из отпуска. Если тревожность или нежелание работать становятся чрезмерными, поможет техника декомпозиции», — объяснила психолог.

Она порекомендовала разделить крупную задачу на несколько небольших и последовательных шагов. При этом начать работу важно с самого простого действия. Благодаря этому будет проще сдвинуться с места.

Клинический психолог Ксения Савельева до этого объяснила, что чувство усталости и отсутствие мотивации после новогодних праздников происходит из-за резкой смены режима питания и сна, а также из-за нагрузки на нервную систему. По словам эксперта, в период каникул происходит нарушение циркульных ритмов, смена выработка гормонов сна и бодрствования, а также адаптация мозга к легкому получению удовольствия.

