Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Психолог рассказала, как настроиться на работу после новогодних праздников

Психолог Белан: сразу после новогодних праздников нужно снизить скорость работы
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

В первую рабочую неделю после новогодних праздников важно уделить особое внимание своему психологическому настрою. Об этом kp.ru рассказала психолог Мария Белан.

Специалист предупредила, что в первую рабочую неделю в году не стоит требовать от себя максимальной продуктивности. По ее словам, снижение концентрации и темпа работы в это время является нормой, поэтому необходимо не критиковать себя и проявить терпение, избегая лишнего раздражения.

«Можно использовать позитивные утверждения, напоминая себе о прошлых успешных возвращениях из отпуска. Если тревожность или нежелание работать становятся чрезмерными, поможет техника декомпозиции», — объяснила психолог.

Она порекомендовала разделить крупную задачу на несколько небольших и последовательных шагов. При этом начать работу важно с самого простого действия. Благодаря этому будет проще сдвинуться с места.

Клинический психолог Ксения Савельева до этого объяснила, что чувство усталости и отсутствие мотивации после новогодних праздников происходит из-за резкой смены режима питания и сна, а также из-за нагрузки на нервную систему. По словам эксперта, в период каникул происходит нарушение циркульных ритмов, смена выработка гормонов сна и бодрствования, а также адаптация мозга к легкому получению удовольствия.

Ранее психолог объяснила, как выстроить командную работу после праздников.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27621091_rnd_9",
    "video_id": "record::ca988c74-745f-4019-b8f6-80f184777fed"
}
 
Теперь вы знаете
Морозные каникулы: законно ли ребенку прогулять школу в непогоду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+