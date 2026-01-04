Россиян предупредили, почему нельзя лизать сосульки

Употребление снега и сосулек может привести к серьезным последствиям для здоровья, особенно для детей. Об опасности этой забавы предупреждает эксперт ГУТА КЛИНИК, врач-отоларинголог-хирург Алеся Шаповалова.

«В первую очередь снег и сосульки действуют как природные абсорбенты, впитывая из воздуха различные вредные вещества. Снег собирает из воздуха сажу, оксиды азота, углеводороды, тяжелые металлы, такие как ртуть, свинец и кадмий, а также другие опасные компоненты. Эти вещества могут накапливаться в снегу, особенно вблизи дорог и промышленных зон. Кроме того, дорожные реагенты, такие как соли и химические вещества для борьбы с гололедом, также могут загрязнять снег, делая его опасным для употребления. Тяжелые металлы и токсичные соединения, такие как мышьяк и нефтепродукты, в высоких концентрациях опасны для здоровья и могут привести к отравлению», — объяснила она.

В городских условиях снег может содержать пыль, пыльцу, птичий помет и экскременты животных, что увеличивает риск инфекций и аллергических реакций. Даже в сельской местности снег может быть загрязнен сельскохозяйственными химикатами или экскрементами диких животных. Снег и лед могут содержать микроорганизмы, которые способны выживать при низких температурах. Такие бактерии и вирусы могут вызывать кишечные инфекции, дизентерию и другие заболевания. Один стакан талого снега в городе может содержать до 5300 колоний бактерий, что в 50 раз больше, чем допустимо для питьевой воды.

«Облизывание сосулек может привести к тем же проблемам, что и поедание снега. Кроме того, попытки разгрызть ледяные кусочки может повредить зубную эмаль или даже стать причиной перелома зуба из-за их твердости. Также повреждение зубной эмали из-за контакта с очень холодными объектами увеличивает риск развития кариеса», — сказала эксперт.

Риск для здоровья от употребления снега и сосулек высок, поэтому с самого раннего возраста малышам нужно объяснять, почему стоит его избегать. Как альтернативу можно предлагать им безопасные альтернативы, такие как замороженные фрукты или ледяные конфеты из сока.

«Если ребенок все же съел снег или сосульку, его следует напоить теплым чаем и наблюдать за самочувствием. При появлении болей в животе, тошноты или повышении температуры необходимо обратиться к врачу», — отметила врач.

Снег и лед — это неизменный атрибут настоящей зимы, однако стоит любоваться ими, не пытаясь попробовать «на зуб». Соблюдение правил безопасности позволит насладиться зимней красотой без ущерба для здоровья.

