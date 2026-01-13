Россиянам рассказали, когда выгодно уходить в отпуск в 2026 году

HR-специалист Королева: в апреле и июле выгодно уходить в отпуск в 2026 году

Самыми выгодными месяцами для отпуска в 2026 году будут апрель, июль, август, сентябрь и октябрь, потому что там нет праздников. Об этом «Москве 24» рассказала HR-специалист Александра Королева.

Она пояснила, что чем больше в месяце выходных и праздников, тем меньше рабочих дней. В связи с этим стоимость каждого такого дня возрастает.

«При этом отпускные начисляют не по этой высокой ставке, а по среднему заработку за год. Проще говоря, сотрудник как бы «меняет» дорогой рабочий день на оплату по усредненной, зачастую более низкой для этого периода стоимости», — указала Королева.

Самыми невыгодными месяцами для отдыха станут январь и май. Кроме того, эксперт призвала отказаться от отпуска в феврале и марте.

Исследование Lеvel Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что треть россиян планируют взять отпуск сразу после новогодних каникул, чтобы продлить отдых и восстановиться перед рабочими буднями. При этом 13% хотели бы уйти в отпуск, но столкнулись с прямым запретом со стороны руководства.

Ранее были названы категории россиян, получивших дополнительные 15 дней оплачиваемого отпуска.