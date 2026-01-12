Размер шрифта
Названы самые дорогие города России для зимних поездок

Город Осташков возглавил рейтинг самых дорогих направлений для отдыха в январе
Shutterstock/FOTODOM

Город Осташков в Тверской области стал самым дорогим направлением для отдыха в январе 2026 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики сервиса бронирования жилья «Твил».

Средняя стоимость одной ночи проживания в Осташкове, как показало исследование, достигает 19,5 тыс. рублей. Второе место в рейтинге занял курортный поселок Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае, где туристам в среднем приходится платить 17,8 тыс. рублей за ночь. Замыкает тройку лидеров адыгейский курорт Хамышки со средней ценой ежесуточного размещения 17,4 тыс. рублей.

В десятку самых дорогостоящих направлений также вошли село Архыз в Карачаево-Черкесии (15,8 тыс. рублей за сутки), горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области (13,9 тыс.), карельский город Лахденпохья (13,2 тыс.), Домбай (12,5 тыс.), Красная Поляна (11,8 тыс.), Суздаль (11,6 тыс.) и поселок Каменномостский, где средняя стоимость проживания превышает 11 тыс. рублей в сутки.

Ранее в АТОР назвали страну, которая в 2026 году составит конкуренцию Египту и ОАЭ за туристов из РФ.

