Новости. Общество

В южном регионе России объявили штормовое предупреждение

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра и снегопада
Максим Богодвид/РИА Новости

Штормовое предупреждение объявили на территории Крыма. Об этом сообщил оперативный штаб республики в Telegram-канале.

В заявлении говорится, что вечером 10 января и в течение дня 11 января в регионе ожидаются сложные погодные условия. Прогнозируется снег и мокрый снег, при этом местами осадки могут быть очень сильными.

Более того, жителей предупредили об образовании гололедицы на дорогах и усилении ветра. Скорость его порывов составит 15–20 м/с, а местами — до 30 м/с.

«На реках Крыма подъемы уровней воды на 0,5–1,5 метра. В низовьях Кача, Бельбек, Черная с выходом на пойму», — добавили в оперативном штабе.

8 января в Чечне также объявили штормовое предупреждение. В Главном управлении МЧС России по республике рассказали, что 8 и 9 января в горных и предгорных районах региона ожидается очень сильный южный ветер с порывами 30–33 м/с. В высокогорье прогнозировалось усиление ветра до 35 м/с.

По информации ведомства, из-за неблагоприятных погодных условий в Чечне могут происходить отключения электричества.

Ранее в Приморском крае объявили штормовое предупреждение из-за снегопада и усиления ветра.

