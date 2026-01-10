В Смоленской области сообщили о восстановлении электроснабжения

В Смоленской области восстановили электроснабжение в 631 населенном пункте

Энергетики восстановили электроснабжение в 631 населенном пункте Смоленской области после обильного снегопада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службеу «Россети Центр» — «Смоленскэнерго».

Там уточнили, что в работу были введены 914 трансформаторных подстанции, 96 линий электропередачи 6-10 кВ и 45 линий электропередачи 0,4 кВ.

9 января пресс-служба регионального управления МЧС России сообщила, что накрывший Смоленскую область циклон привел к отключению электроснабжения в 22 муниципальных образованиях. Сильный ветер, снег и метель способствуют локальным технологическим нарушениям.

В ноябре в пресс-службе правительства региона сообщили, что около 9,6 тысячи жителей Смоленской области остались без света из-за снегопада. Там уточнили, что власти мобилизовали все необходимые силы, чтобы ликвидировать последствия снегопада. Отмечается, что наиболее сложная ситуация наблюдается в Ярцевском, Демидовском, Духовщинском округах и Смоленском районе.

