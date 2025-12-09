На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Алтайском крае машина скорой застряла в снегу по пути на вызов

В Алтайском крае автомобиль скорой помощи застрял в снегу по пути к пациенту
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Алтайском крае автомобиль скорой помощи застрял в снегу по пути к пациенту. Об этом сообщает КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» города Бийска в Telegram-канале.

Инцидент произошел в Бийске. Медики отправились на вызов, однако на улице 2‑й Больничный взвоз машина попала в снежный капкан. Фельдшер сообщила о ситуации старшему врачу. Для оказания помощи пациенту диспетчеры направили другую бригаду.

На обнародованных кадрах можно заметить, что несколько человек толкают машину скорой, чтобы как можно быстрее приехать к точке назначения. Бригада пыталась освободить машину из сугроба около 40 минут. На помощь врачам приехали полицейские, сотрудники МЧС и дорожники. Совместными усилиями мужчины смогли вытолкать автомобиль.

«Медицинская помощь пациенту была оказана своевременно - его доставили в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Представители медучреждения выразили благодарность всем, кто участвовал в операции.

Ранее машина скорой помощи застряла на затопленной дороге в центре Москвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами