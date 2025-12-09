В Алтайском крае машина скорой застряла в снегу по пути на вызов

В Алтайском крае автомобиль скорой помощи застрял в снегу по пути к пациенту

В Алтайском крае автомобиль скорой помощи застрял в снегу по пути к пациенту. Об этом сообщает КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» города Бийска в Telegram-канале.

Инцидент произошел в Бийске. Медики отправились на вызов, однако на улице 2‑й Больничный взвоз машина попала в снежный капкан. Фельдшер сообщила о ситуации старшему врачу. Для оказания помощи пациенту диспетчеры направили другую бригаду.

На обнародованных кадрах можно заметить, что несколько человек толкают машину скорой, чтобы как можно быстрее приехать к точке назначения. Бригада пыталась освободить машину из сугроба около 40 минут. На помощь врачам приехали полицейские, сотрудники МЧС и дорожники. Совместными усилиями мужчины смогли вытолкать автомобиль.

«Медицинская помощь пациенту была оказана своевременно - его доставили в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Представители медучреждения выразили благодарность всем, кто участвовал в операции.

