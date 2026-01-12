Размер шрифта
В Екатеринбурге молодые люди изнасиловали школьницу

Е1: в Екатеринбурге ищут мужчин, изнасиловавших 15-летнюю школьницу
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге над 15-летней девушкой надругались после ссоры с опекунами. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Академическом районе. По словам собеседника, после конфликта со взрослыми несовершеннолетняя ушла из дома.

Когда школьница была на улице, ее заметил мужчина и отвел в квартиру. Спустя некоторое время он привел двух друзей, вместе с которыми надругался над девушкой. Были ли подозреваемые знакомы с гостьей, не уточняется.

После произошедшего сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании. Одного из фигурантов уже задержали, остальных ищут. Предполагается, что они проживают на Уралмаше.

Журналисты обратились в Следственный комитет, но там им заявили, что комментариев по этой ситуации не дают.

До этого победительница конкурса «Мисс Россия – 2022» Анна Линкова заявила о своем похищении и попытке изнасилования на Бали. Неизвестный отобрал ее телефон и удерживал на вилле. Позже она обратилась в полицию.

Ранее учитель заставил маленького ученика выпить алкоголь и изнасиловал.

