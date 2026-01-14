Мигрант избил женщину и ее дочь в Казани

В Казани иностранца обвинили в избиении женщины и ее дочери. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Житель Татарстана обратился в приемную председателя СКР Александра Бастрыкина и сообщил, что в январе мигрант избил его знакомую и ее дочь в городе Казани — что стало причиной нападения, не уточняется. Отмечается, что агрессор до этого уже избивал этих же женщин, однако обращения к правоохранителям не принесли результата.

По факту произошедшего организовали процессуальную проверку. Председатель СКР поручил возбудить уголовное дело. Также Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах, установленных в ходе расследования, а затем о его результатах.

