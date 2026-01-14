Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Мигрант избил женщину и ее дочь в Казани

В Казани мигрант избил женщину и ее дочь
Shutterstock

В Казани иностранца обвинили в избиении женщины и ее дочери. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Житель Татарстана обратился в приемную председателя СКР Александра Бастрыкина и сообщил, что в январе мигрант избил его знакомую и ее дочь в городе Казани — что стало причиной нападения, не уточняется. Отмечается, что агрессор до этого уже избивал этих же женщин, однако обращения к правоохранителям не принесли результата.

По факту произошедшего организовали процессуальную проверку. Председатель СКР поручил возбудить уголовное дело. Также Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах, установленных в ходе расследования, а затем о его результатах.

Ранее россиянин избил, запер в квартире и дважды изнасиловал знакомую.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27619771_rnd_1",
    "video_id": "record::e4985c0b-4326-44a7-9598-321fed1c5766"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+