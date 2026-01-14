Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Количество обращений к наркологам выросло на треть после новогодних праздников

Нарколог Казанцев: пик обращений к наркологам приходится на первые 15 дней года
Shutterstock

Количество вызовов наркологов ради вывода из запоя и помощи при похмелье выросло на треть после новогодних праздников. Об этом в разговоре с Life сообщили психиатры-наркологи Василий Шуров и Алексей Казанцев.

По словам Шурова, на фоне 12 выходных дней в праздничный период обращений к наркологам было совершено примерно на 30% больше. Особенно часто в специалистах нуждались те, кто употреблял алкоголь на протяжении всего этого времени.

Казанцев подчеркнул, что люди вызывали наркологов как в сами новогодние каникулы, так и после праздников. По его словам, пик обращений приходится на первые 15 дней января.

«Первые 15 дней — это вызовы на дом, а после 15-го числа — уже поступление в наркологические и токсикологические стационары. Почему после 15-го? До 15-го они все-таки еще стараются либо самостоятельно выходить из запоя, либо вызывать доктора на дом с капельницей, либо обращаться в амбулаторную службу», — объяснил психиатр.

По его словам, многие пациенты осознают, что не могут справиться с тягой к алкоголю, поскольку она является компульсивной и насильственной. В результате люди в тяжелом состоянии или же их родственники обращаются в стационар.

Нарколог добавил, что порой приходится оставлять пациентов, у которых возникает металкогольный психоз, в психиатрических отделениях. Из-за злоупотребления спиртным и резкого отказа от него может возникнуть алкогольный делирий, алкогольный галлюциноз, алкогольный параноид, а также бред воздействия, ревности и преследования.

Врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев до этого рассказал «Газете.Ru», что на длительность похмелья влияет сочетание нескольких механизмов. Среди них – скорость метаболизма этанола, степень обезвоживания, накопление токсичных продуктов распада, нарушения сна, а также индивидуальные особенности организма.

Ранее россиян предупредили об опасности обезболивающих при борьбе с похмельем.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27617797_rnd_1",
    "video_id": "record::66adaa01-d109-489d-83b2-08b98088fbbf"
}
 
Теперь вы знаете
7 мифов о витаминах, в которые до сих пор верят даже взрослые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+