Количество обращений к наркологам выросло на треть после новогодних праздников

Количество вызовов наркологов ради вывода из запоя и помощи при похмелье выросло на треть после новогодних праздников. Об этом в разговоре с Life сообщили психиатры-наркологи Василий Шуров и Алексей Казанцев.

По словам Шурова, на фоне 12 выходных дней в праздничный период обращений к наркологам было совершено примерно на 30% больше. Особенно часто в специалистах нуждались те, кто употреблял алкоголь на протяжении всего этого времени.

Казанцев подчеркнул, что люди вызывали наркологов как в сами новогодние каникулы, так и после праздников. По его словам, пик обращений приходится на первые 15 дней января.

«Первые 15 дней — это вызовы на дом, а после 15-го числа — уже поступление в наркологические и токсикологические стационары. Почему после 15-го? До 15-го они все-таки еще стараются либо самостоятельно выходить из запоя, либо вызывать доктора на дом с капельницей, либо обращаться в амбулаторную службу», — объяснил психиатр.

По его словам, многие пациенты осознают, что не могут справиться с тягой к алкоголю, поскольку она является компульсивной и насильственной. В результате люди в тяжелом состоянии или же их родственники обращаются в стационар.

Нарколог добавил, что порой приходится оставлять пациентов, у которых возникает металкогольный психоз, в психиатрических отделениях. Из-за злоупотребления спиртным и резкого отказа от него может возникнуть алкогольный делирий, алкогольный галлюциноз, алкогольный параноид, а также бред воздействия, ревности и преследования.

Врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев до этого рассказал «Газете.Ru», что на длительность похмелья влияет сочетание нескольких механизмов. Среди них – скорость метаболизма этанола, степень обезвоживания, накопление токсичных продуктов распада, нарушения сна, а также индивидуальные особенности организма.

Ранее россиян предупредили об опасности обезболивающих при борьбе с похмельем.