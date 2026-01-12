Размер шрифта
Россиян предупредили об опасности обезболивающих при борьбе с похмельем

Нарколог Шуров: обезболивающие при похмелье создают риск токсического гепатита
Похмельный синдром наступает при отравлении алкогольными напитками. Избавиться от неприятных симптомов помогает только время, за которое организм должен очиститься от токсинов. Народные методы борьбы с похмельем, как и применение ряда обезболивающих средств могут быть крайне опасны для здоровья, предупредил главврач частной психиатрической клиники доктора Шурова, психиатр, нарколог Василий Шуров в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам врача, к применению лекарств после потребления спиртного нужно относиться с особой осторожностью и с учетом индивидуальных характеристик. Так, аспирин организм, вероятнее всего, перенесет нормально, а парацетамол станет дополнительным ударом по печени.

«Обезболивающие — риск токсического гепатита повышается в разы, — подчеркнул Шуров. — Активированный уголь и другие сорбенты — так все уже всосалось и наполовину переработалось, отравление уже даже не от спирта, а от ацетальдегида. Так что надо думать, чем вы пытаетесь облегчить свое состояние».

Нежелательными нарколог назвал такие методы борьбы с похмельем, как баня, кофе или повторное потребления алкоголя якобы для облегчения симптомов. Кроме того, по его словам, вредно в таком состоянии пить рассол, который в основном представляет из себя сок от маринованных продуктов, то есть кислоту, которая только ухудшает состояние.

Длительность сохранения болезненного состояния напрямую зависит от количества выпитого спиртного, пояснил врач.

«Дело в том, что избыток спирта, выпитого накануне, условно говоря, накапливается и встает в очередь на выведение. Заставить печень работать быстрее невозможно, поэтому остается лишь дожидаться, пока организм самостоятельно не очистится по мере своих возможностей», — отметил Шуров, подчеркнув, что для исключения похмелья лучше отказаться от спиртного, так как волшебной таблетки в борьбе с этим синдромом не существует.

До этого врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев рассказал «Газете.Ru», что длительность похмелья зависит от сочетания нескольких механизмов. В их числе – скорость метаболизма этанола, степень обезвоживания, накопление токсичных продуктов распада, нарушения сна и, конечно, индивидуальные особенности организма и здоровья.

Ранее доктор Мясников раскрыл совет своего отца для помощи при похмелье.

