Россиян предупредили об опасности обезболивающих при борьбе с похмельем

Похмельный синдром наступает при отравлении алкогольными напитками. Избавиться от неприятных симптомов помогает только время, за которое организм должен очиститься от токсинов. Народные методы борьбы с похмельем, как и применение ряда обезболивающих средств могут быть крайне опасны для здоровья, предупредил главврач частной психиатрической клиники доктора Шурова, психиатр, нарколог Василий Шуров в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам врача, к применению лекарств после потребления спиртного нужно относиться с особой осторожностью и с учетом индивидуальных характеристик. Так, аспирин организм, вероятнее всего, перенесет нормально, а парацетамол станет дополнительным ударом по печени.

«Обезболивающие — риск токсического гепатита повышается в разы, — подчеркнул Шуров. — Активированный уголь и другие сорбенты — так все уже всосалось и наполовину переработалось, отравление уже даже не от спирта, а от ацетальдегида. Так что надо думать, чем вы пытаетесь облегчить свое состояние».

Нежелательными нарколог назвал такие методы борьбы с похмельем, как баня, кофе или повторное потребления алкоголя якобы для облегчения симптомов. Кроме того, по его словам, вредно в таком состоянии пить рассол, который в основном представляет из себя сок от маринованных продуктов, то есть кислоту, которая только ухудшает состояние.

Длительность сохранения болезненного состояния напрямую зависит от количества выпитого спиртного, пояснил врач.

«Дело в том, что избыток спирта, выпитого накануне, условно говоря, накапливается и встает в очередь на выведение. Заставить печень работать быстрее невозможно, поэтому остается лишь дожидаться, пока организм самостоятельно не очистится по мере своих возможностей», — отметил Шуров, подчеркнув, что для исключения похмелья лучше отказаться от спиртного, так как волшебной таблетки в борьбе с этим синдромом не существует.

До этого врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев рассказал «Газете.Ru», что длительность похмелья зависит от сочетания нескольких механизмов. В их числе – скорость метаболизма этанола, степень обезвоживания, накопление токсичных продуктов распада, нарушения сна и, конечно, индивидуальные особенности организма и здоровья.

