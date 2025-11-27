Суд изъял имущество экс-замглавы Ростехнадзора

Суд изъял у бывшего замруководителя Ростехнадзора Дмитрия Фролова и аффилированных с ним лиц имущество. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

«Сегодня решением Нагатинского районного суда Москвы исковые требования прокурора об обращении в доход РФ имущества замруководителя Ростехнадзора Дмитрия Фролова и других лиц удовлетворены в полном объеме. Общая сумма иска превышает 1,6 млрд рублей», — сказано в сообщении ведомства.

По ходатайству прокурора решение суда подлежит к немедленному исполнению.

Прокуратура установила, что в период с 2012 по 2023 год Фролов приобрел свыше 40 объектов элитной недвижимости и семь дорогостоящих автомобилей, оформив их на родственников и третьих лиц. Общая стоимость имущества превышает 500 млн рублей. По данным ведомства, таким образом он пытался избежать его декларирования и скрыть свое реальное положение.

В частности, на мать бывшего чиновника был оформлен земельный участок с домом в коттеджном поселке «Лазурный берег» на берегу Пестовского водохранилища в Московской области, стоимость которого превышает 100 млн рублей.

Кроме того, Фролову приписывают покупку более 40 видов ценных бумаг, включая бумаги иностранных эмитентов, на сумму не менее 800 млн рублей.

Ранее Конституционный суд разрешил изымать имущество у родственников коррупционеров.