На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд изъял имущество экс-замглавы Ростехнадзора

Суд обратил в доход государства имущество экс-замглавы Ростехнадзора Фролова
true
true
true
close
Shutterstock

Суд изъял у бывшего замруководителя Ростехнадзора Дмитрия Фролова и аффилированных с ним лиц имущество. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

«Сегодня решением Нагатинского районного суда Москвы исковые требования прокурора об обращении в доход РФ имущества замруководителя Ростехнадзора Дмитрия Фролова и других лиц удовлетворены в полном объеме. Общая сумма иска превышает 1,6 млрд рублей», — сказано в сообщении ведомства.

По ходатайству прокурора решение суда подлежит к немедленному исполнению.

Прокуратура установила, что в период с 2012 по 2023 год Фролов приобрел свыше 40 объектов элитной недвижимости и семь дорогостоящих автомобилей, оформив их на родственников и третьих лиц. Общая стоимость имущества превышает 500 млн рублей. По данным ведомства, таким образом он пытался избежать его декларирования и скрыть свое реальное положение.

В частности, на мать бывшего чиновника был оформлен земельный участок с домом в коттеджном поселке «Лазурный берег» на берегу Пестовского водохранилища в Московской области, стоимость которого превышает 100 млн рублей.

Кроме того, Фролову приписывают покупку более 40 видов ценных бумаг, включая бумаги иностранных эмитентов, на сумму не менее 800 млн рублей.

Ранее Конституционный суд разрешил изымать имущество у родственников коррупционеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами