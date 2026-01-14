Кинолог рассказал, как определить обморожение у питомца

В холодное время года особенно важно следить за состоянием питомца во время прогулки, поскольку он может столкнуться с переохлаждением и обморожением. Об этом «Известиям» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Специалист объяснил, что у собак есть индивидуальный температурный лимит. При этом в зоне особого риска находятся животные мелких, короткошерстных и бесшерстных породы, а также пожилые и беременные питомцы.

По словам кинолога, одним из наиболее уязвимых мест собак являются лапы. На первой стадии переохлаждения можно заметить дрожь и попытки поджать конечности. Кроме того, подушечки и уши питомца становятся холодными. Следующему этапу свойственно прекращение дрожи, которое нередко вводит хозяев в заблуждение. В это же время движения животного становятся скованными и заторможенными, слизистые оболочки бледнеют, а дыхание оказывается поверхностным.

На третьей стадии, которая является самой опасной, питомец может потерять сознание, а также возникает риск остановки сердца, предупредил эксперт.

Он отметил, что обморожение, которое затрагивает уши, нос, хвост, подушечки лап и ткани, может стать заметными только через несколько часов после прогулки. В таком случае тревожными сигналами становятся изменение цвета кожи на пораженных участках. Кроме того, покров может быть болезненным или, наоборот, потерять чувствительность.

Первой и наиболее важной помощью в таких случаях является немедленное прекращение контакта животного с холодом. Питомца следует отнести в теплое помещение, укутать в одеяло, приложить грелку, а также дать ему теплой воды. При этом нельзя растирать животное снегом или подвергать резкому нагреванию.

«При обморожении к пораженному участку можно осторожно приложить чистую теплую салфетку, не надавливая, а после стабилизации состояния наложить стерильную повязку и как можно скорее доставить питомца к ветеринару. До консультации со специалистом нельзя смазывать кожу маслом или жиром, а также вскрывать возможные волдыри», — посоветовал кинолог.

Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко до этого рассказал «Газете.Ru», что зимой одежда для животных в ряде случаев действительно необходима, поскольку она выполняет защитную функцию. Потребность в куртках и комбинезонах напрямую связана с особенностями терморегуляции питомца, породой, возрастом, состоянием здоровья, а также условиями прогулок.

