Врач раскрыл, что провоцирует ночные кошмары

Врач Полуэктов: негативное событие может привести к ночным кошмарам
Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Посттравматическое стрессовое расстройство может спровоцировать ночные кошмары. Об этом «Москве 24» рассказал врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов.

Он уточнил, что в этом случае сновидения могут не отпускать долгое время и заставлять возвращаться к приснившемуся сюжету, переживать, зацикливаться на нем. Кроме того, пациенты могут бояться повторения самого сна или его воплощения в реальной жизни, добавил специалист.

«Такие сны начинают мучать, когда дневная психологическая защита оказывается несостоятельной, и человек продолжает находиться в подавленном состоянии. Тогда попытка решить проблему, которая беспокоит, и вернуть эмоциональное равновесие переносится на ночное время. При этом кошмарные сновидения становятся отражением этой работы», — сказал Полуэктов.

Врач отметил, что кошмары часто возникают после негативного обстоятельства, чаще всего связанного с угрозой жизни или насилием. Чтобы справиться с этим, он посоветовал обратиться за помощью к специалисту.

Кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина до этого говорила, что ночные кошмары напрямую связаны с переживаниями, которые человек испытывает в течение дня. Любые сны, как хорошие, так и тревожные, являются продолжением дневной мозговой работы и выступают как способ переработки пережитых эмоций и полученной информации.

Ранее сообщалось, что собаки часто видят сны о своей жизни так же, как и люди, и тоже переживают кошмары.

