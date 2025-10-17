На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач раскрыла причины ночных кошмаров и способы с ними справиться

Психолог Шпагина: ночные кошмары – это индикатор неразрешенных проблем
Shutterstock/Ground Picture

Ночные кошмары напрямую связаны с переживаниями, которые человек испытывает в течение дня. Любые сны, как хорошие, так и тревожные, являются продолжением дневной мозговой работы и выступают как способ переработки пережитых эмоций и полученной информации, рассказала RT кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

«Стресс на работе, конфликты в семье, тревожные новости или личные переживания — всё это может стать «сырьём» для ночных кошмаров, — пояснила врач. — Мозг пытается справиться с накопленным напряжением, проигрывая в сновидениях самые пугающие сценарии. Кошмар часто является индикатором неразрешённой психологической проблемы».

Краткосрочные единичные кошмарные сны – не чаще двух раз в месяц – для здоровья не опасны, а вот если они переходят в разряд хронических, то уже могут навредить как психологическому, так и физическому здоровью, предупредила Шпагина. Она пояснила, что из-за кошмаров сон человека становится фрагментированным, фаза быстрого сна, крайне важная для восстановления, пропускается. В итоге утром человек просыпается уставшим, раздражённым, ему сложно сконцентрироваться, а в перспективе могут развиться тревожность и депрессия.

При частых ночных кошмарах (раз в неделю и чаще) важно обратиться к специалисту, а если они продолжаются более трёх месяцев, то это уже признак хронического расстройства – без медицинского вмешательства здесь не обойтись, подчеркнула психолог. Лона посоветовала обратиться к психотерапевту, который специализируется на расстройствах сна или работе с тревогой и ПТСР. Важно учитывать, что кошмар – не просто страшный сон, а серьёзный симптом, требующий внимания, заключила Шпагина.

До этого врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Ирина Завалко рассказала, что постоянные ночные кошмары могут появляться на фоне нарушений сна, тревожных расстройств или посттравматического стресса. Так, если пациент столкнулся с травмирующим опытом, эта ситуация может возвращаться к нему во сне.

Ранее россиянам назвали привычки, провоцирующие ночные кошмары.

