Ледник «Судного дня» размером с Великобританию угрожает планете

Океанолог Таврический: ледник «Судного дня» угрожает климатической катастрофой
Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ледник Туэйтса, известный как ледник «Судного дня», начал активно смещаться, что грозит судоходству, «оживлению» древних бактерий и поднятию уровня мирового океана. О рисках рассказал член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический в беседе с aif.ru.

По словам ученого, за перемещениями ледника, площадь которого сопоставима с территорией Великобритании, необходимо постоянно следить и оповещать о его положении мореплавателей во избежание катастрофы.

Эксперт отметил, что есть риски того, что ледник попадет в теплое экваториальное течение и постепенно растает. Таврический подчеркнул, что это представляет серьезную опасность для человечества и вод Мирового океана.

«Могут быть и какие-то организмы в замороженном состоянии, постепенно они будут оттаивать, и могут в море распространиться», — предупредил океанолог.

По прогнозам западных ученых, в случае полного таяния ледника «Судного дня» уровень мирового океана может подняться на 60 см. В худшем случае эта цифра может составить до 3-5 метров, что спровоцирует таяние другие ледников и климатическую катастрофу. Однако Таврический успокоил, что это произойдет еще не скоро, но призвал внимательно следить за перемещениями ледника и мониторить его состояние.

Ранее в Антарктиде обнаружили хищную морскую губку, которая переваривает жертв заживо.

