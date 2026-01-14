Стало известно, сколько россиян хотят сменить работу в 2026 году

Четверть (25%) россиян хотят сменить работу в 2026 году, однако, не предпринимают для этого активных шагов. Об этом говорится в исследовании сети магазинов Fix Price, проведенном совместно с холдингом РОМИР, которое есть в распоряжении «Москвы 24».

По данным опроса, этот вариант наиболее популярен среди людей в возрасте 35–44 лет (30%). 34% опрошенных ответили, что не планируют перемен, поскольку довольны своей работой, 8% — активно ищут новое рабочее место.

«Остальные не рассматривают такой возможности в ближайшем будущем. Кроме того, 31% опрошенных решили в 2026 году уделить внимание самообразованию — пройти курсы или освоить новое дело», — говорится в исследовании.

Аналитики добавили, что в начале года традиционно фиксируется рост интереса к смене работы.

Исследование Lеvel Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что треть россиян планируют взять отпуск сразу после новогодних каникул, чтобы продлить отдых и восстановиться перед рабочими буднями. При этом 13% хотели бы уйти в отпуск, но столкнулись с прямым запретом со стороны руководства.

Ранее стало известно, в какие месяцы россияне активнее всего меняют работу.