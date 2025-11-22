В Домодедово из Шарджи не долетели 90 чемоданов пассажиров

Часть пассажиров, ожидавших свой багаж в Домодедово, обнаружили, что их чемоданы остались в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Рейс авиакомпании Air Arabia из Шарджи в Москву по техническим причинам прилетел без примерно 90 мест багажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного авиаузла.

Уточняется, что остальной багаж планируют доставить ближайшими тремя рейсами Air Arabia: G9 950 после 13.30 мск, G9 805 после 22.35 мск и G9 956 после 23.40 мск.

«В соответствии с международными правилами багаж будет доставлен пассажирам в места пребывания за счет авиаперевозчика», — подчеркнули в в пресс-службе Домодедово.

До этого сообщалось, что сотни пассажиров на несколько часов застряли в столичном аэропорту Домодедово из-за ожидания багажа. По информации Telegram-канала Baza, минимум три рейса прилетели в столицу без чемоданов. Журналисты отметили, что люди около четырех часов стояли в очереди, чтобы написать заявление. При этом они не могли выйти из здания аэропорта, так как после прохождения таможенного контроля их не пустили бы обратно. В посте говорится, что некоторые пассажиры уже пропустили свои пересадки и потеряли деньги за билеты. По предварительным данным, проблема случилась с тремя рейсами Air Arabia, прибывшими в Москву из Шарджи.

Ранее сообщалось, что пассажиры рейса Шарджа-Москва провели ночь в аэропорту.