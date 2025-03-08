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Эксперты назвали самые частые неприятности, в которые попадают российские туристы

T-Data: россияне чаще всего страдают от укусов насекомых и нападения обезьян
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Shutterstock

Российские туристы чаще всего во время путешествий за рубежом и на территории страны страдают от укусов насекомых и нападения обезьян. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на исследование «Т-Страхования» и данные аналитического проекта T-Data.

«Больше всего во время путешествий российские туристы страдают от укусов насекомых. На их долю приходится 34% обращений в страховую компанию за последние два года», — говорится в материале.

В абсолютном большинстве случаев речь идет об укусах клещей, а также пчел, ос и шершней. Туристы также обращаются в страховую компанию после неприятных встреч с млекопитающими.

Чаще всего на россиян нападают обезьяны и собаки (20% и 18% обращений соответственно). В большинстве случаев россияне обращались за помощью после посещения Таиланда, Индонезии и Турции.

Недавно туристы во время прогулки в районе села Якорная Щель Лазаревского района Сочи встретили агрессивных медведей. Путешественникам пришлось убегать.

Ранее на Бали десятки российских туристов заразились опасной лихорадкой.

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