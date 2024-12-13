В Петербурге сотрудница аэропорта попала в больницу с переломом после уборки самолета

В аэропорту Петербурга уборщица попала в больницу после того, как поднялась на борт одного из самолетов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в Пулково. По данным источника, женщина должна была вымыть внутреннюю часть двери «рукава» Boeing 737. В какой-то момент она отступила и упала на асфальт.

Приехавшие на место медики госпитализировали работницу с переломом позвоночника и сотрясением мозга.

Как сообщает Telegram-канал «Сапа», на ситуацию обратили внимание в транспортной прокуратуре. Сотрудники ведомства проводят проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в аэропорту Хабаровска выпал из окна 33-летний пассажир. Он находился в состоянии алкогольного опьянения в аэропорту, и, когда к нему подошли полицейские, чтобы проводить в отделение, он бросил в правоохранителей сумку и побежал. Он перелез через ограждение и упал с высоты третьего этажа.

Ранее в Нью-Йорке самолет потерпел крушение и упал на трассу.