С экс-министра сельского хозяйства Карелии взыскали более 33,8 млн рублей

Суд взыскал с бывшего министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимира Лабинова свыше 33,8 млн рублей неподтвержденных доходов. Об этом сообщили на сайте Генеральной прокуратуры России.

По данным ведомства, в ходе расследования дела следствие установило, что дочери экс-министра заключили договоры участия в долевом строительстве семи объектов недвижимости в здании делового центра в Москве. Их общая площадь составила 201,6 квадратного метра, а стоимость — более 33,8 млн рублей.

«Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с Лабинова в доход государства свыше 33,8 млн рублей. Решением суда требования надзорного ведомства удовлетворены. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры», — говорится в сообщении.

В феврале суд приговорил Лабинова к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 106 миллионов рублей. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

Следствие установило, что экс-министр в период с июня 2021 года по сентябрь 2022 года, действуя через посредников, получил от представителя коммерческой организации взятку на сумму более 10,5 миллиона рублей. В обмен на это он способствовал выдаче грантов на сумму 75,5 миллиона рублей для развития сельскохозяйственного предпринимательства подконтрольным взяткодателю юридическим лицам.

Ранее суд взыскал 1 млрд рублей с экс-главы департамента культуры Москвы Кибовского.