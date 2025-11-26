На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

С экс-министра сельского хозяйства Карелии взыскали более 33,8 млн рублей

Суд взыскал с экс-главы минсельхоза Карелии Лабинова свыше 33,8 млн рублей
true
true
true
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Суд взыскал с бывшего министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимира Лабинова свыше 33,8 млн рублей неподтвержденных доходов. Об этом сообщили на сайте Генеральной прокуратуры России.

По данным ведомства, в ходе расследования дела следствие установило, что дочери экс-министра заключили договоры участия в долевом строительстве семи объектов недвижимости в здании делового центра в Москве. Их общая площадь составила 201,6 квадратного метра, а стоимость — более 33,8 млн рублей.

«Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с Лабинова в доход государства свыше 33,8 млн рублей. Решением суда требования надзорного ведомства удовлетворены. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры», — говорится в сообщении.

В феврале суд приговорил Лабинова к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 106 миллионов рублей. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

Следствие установило, что экс-министр в период с июня 2021 года по сентябрь 2022 года, действуя через посредников, получил от представителя коммерческой организации взятку на сумму более 10,5 миллиона рублей. В обмен на это он способствовал выдаче грантов на сумму 75,5 миллиона рублей для развития сельскохозяйственного предпринимательства подконтрольным взяткодателю юридическим лицам.

Ранее суд взыскал 1 млрд рублей с экс-главы департамента культуры Москвы Кибовского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами