Экс-чиновник Минсельхоза 12 лет скрывался по поддельным документам. Его обвиняют в хищении 2 млрд рублей

Бывший директор административного департамента Минсельхоза Олег Донских, обвиняемый в хищении более 2 млрд руб., в течение 12 лет находился в федеральном и международном розыске. По данным следствия, он использовал поддельные документы для сокрытия личности и не имел официального источника дохода. В 2024 году Донских был задержан ФСБ в Подмосковье и арестован по обвинению в девяти эпизодах мошенничества, связанных с хищениями средств «Росагролизинга» и Россельхозбанка.

Бывший директор департамента административной работы Минсельхоза РФ Олег Донских, арестованный в 2024 году, использовал поддельные документы на протяжении 12 лет, находясь в федеральном розыске. Об этом говорится в материалах, оказавшихся у РИА Новости.

Донских был задержан в июне 2024 года в Истринском районе Московской области. Он скрывался с 2012 года по делу о хищении свыше 2 млрд руб. Ему инкриминируются девять эпизодов, предусматривающих наказание до 10 лет лишения по статье об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

«Находился в федеральном розыске за совершение преступления и в целях сокрытия своей личности и избежания уголовного преследования использовал поддельные документы, удостоверяющие личность», — говорится в материалах.

Там же отмечается, что постоянного легального источника доходов Донских не имеет.

Донских обвиняется в участии в хищении средств, выделенных АО «Россельхозбанк» и АО «Росагролизинг» в 2007–2008 годах. Финансирование предназначалось для строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы в Липецкой и Рязанской областях. Вину он отрицает.

Ранее Липецкий суд признал виновными его предполагаемых подельников, которые получили сроки 9 и 11,5 лет за аналогичные эпизоды хищения через фиктивные аграрные проекты.

Четыре новых эпизода

В марте 2025 года Советский районный суд Липецка продлил меру пресечения Олегу Донских, удовлетворив ходатайство следствия. К делу были добавлены еще четыре эпизода, выявленные при участии регионального управления ФСБ. Следователи обосновали продление «особой сложностью» расследования и давностью инкриминируемых событий.

Новые эпизоды касаются контрактов, заключенных в 2008–2009 годах с компаниями «Когорта», «Романово», «Межрегионторг», «Липецкая земля» и ТД «Русь» на поставку сельхозтехники, сообщал «Коммерсантъ». По версии следствия, обязательства по контрактам были исполнены частично.

Общая сумма перечислений составила 1,224 млрд руб., из которых «Росагролизинг» вернул свыше 200 млн руб.

На тот момент Донских возглавлял центральный филиал «Росагролизинга». Вскоре после этого он перешел в Минсельхоз, где занял руководящую должность в департаменте административной работы. Следствие считает его организатором хищений. Материалы по Донских были выделены в отдельное производство.

Версия защиты

По словам адвоката Дима Юнусова, итоговое обвинение пока не предъявлено. Следствие завершает расчет суммы ущерба. Донских, по версии защиты, не имел отношения к заключению спорных договоров, а подписывали их руководители «Росагролизинга» — Леонид Орсик (умер в 2009 году) и Елена Скрынник.

Защита утверждает, что Донских не скрывался, проживал в Липецке и Подмосковье.

Его розыск активизировался после попытки вступить в ЧВК «Вагнер» для участия в СВО. Попав в СИЗО, он пытался заключить контракт с Минобороны, но получил отрицательный отзыв ФСБ.