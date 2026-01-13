Россиян предупредили об опасности высоких нагрузок после праздников

Врач Филева: высокие нагрузки после праздников опасны для здоровья

Резкое возвращение к рабочему ритму и высоким нагрузкам после новогодних праздников чревато сбоями в работе нервной и эндокринной систем. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Результат — бессонница ночью и выраженная сонливость днем, повышенная раздражительность, а еще снижение когнитивных функций: ухудшение концентрации, памяти и скорости принятия решений», — отметила специалист.

Кроме того, по ее словам, на стрессовый старт рабочих будней реагирует сердечно-сосудистая система. Может повыситься артериальное давление, появиться тахикардия и увеличиться нагрузка на миокард.

Также из-за резкой смены графика может ослабнуть иммунная защита, делая организм уязвимым перед респираторными инфекциями, добавила Филева.

Она посоветовала не перегружать себя сложными задачами в первые рабочие дни после каникул, тщательно планировать день, включать в распорядок короткие перерывы на разминку и, по возможности, избегать сверхурочной работы.

