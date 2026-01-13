Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Россиян предупредили об опасности высоких нагрузок после праздников

Врач Филева: высокие нагрузки после праздников опасны для здоровья
CrizzyStudio/Shutterstock/FOTODOM

Резкое возвращение к рабочему ритму и высоким нагрузкам после новогодних праздников чревато сбоями в работе нервной и эндокринной систем. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Результат — бессонница ночью и выраженная сонливость днем, повышенная раздражительность, а еще снижение когнитивных функций: ухудшение концентрации, памяти и скорости принятия решений», — отметила специалист.

Кроме того, по ее словам, на стрессовый старт рабочих будней реагирует сердечно-сосудистая система. Может повыситься артериальное давление, появиться тахикардия и увеличиться нагрузка на миокард.

Также из-за резкой смены графика может ослабнуть иммунная защита, делая организм уязвимым перед респираторными инфекциями, добавила Филева.

Она посоветовала не перегружать себя сложными задачами в первые рабочие дни после каникул, тщательно планировать день, включать в распорядок короткие перерывы на разминку и, по возможности, избегать сверхурочной работы.

Ранее россиянам объяснили, почему после праздников чаще хочется есть.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27608551_rnd_5",
    "video_id": "record::ca988c74-745f-4019-b8f6-80f184777fed"
}
 
Теперь вы знаете
В США перевернули пирамиду питания с ног на голову. Что это значит и стоит ли срочно ей следовать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+