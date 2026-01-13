Врач дала советы, которые помогут плавно вернуться к работе после праздников

Замедление темпа работы в первые рабочие дни после праздников поможет снизить нагрузку на организм после длительных выходных. Об этом РИАМО рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

По ее словам, стоит также не перегружать себя сложными задачами, планировать день и включать в распорядок короткие перерывы на разминку. По возможности она посоветовала избегать дополнительного стресса в виде сверхурочной работы. Врач подчеркнула, что этот процесс должен быть плавным и постепенным, чтобы организм мог адаптироваться к началу трудовой деятельности с минимальными потерями для физического и ментального здоровья.

«Нужно понимать, что наиболее уязвима психоэмоциональная сфера. Резкий контраст между длительным отдыхом и работой, особенно с высокой ответственностью и большим объемом накопившихся задач, способствует развитию тревожности и панических атак у предрасположенных к этому людей, а также может спровоцировать развитие синдрома эмоционального выгорания», — рассказала Филева.

Исследование Lеvel Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что треть россиян планируют взять отпуск сразу после новогодних каникул, чтобы продлить отдых и восстановиться перед рабочими буднями. При этом 13% хотели бы уйти в отпуск, но столкнулись с прямым запретом со стороны руководства.

