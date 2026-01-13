Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

В России маркетплейсы столкнулись с возвратами новогодних товаров

Dalli: доля возвратов новогодних товаров на маркетплейсах достигает 30% в январе
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Каждый год в январе некоторые покупатели возвращают использованные новогодние товары, купленные на маркетплейсах. Таким образом пользователи пытаются сэкономить. Об этом kp.ru рассказала заместитель генерального директора по коммерции службы доставки Dalli Екатерина Анциферова.

«Рынок электронной коммерции каждый январь сталкивается с резким всплеском возвратов сезонных товаров. По оценкам, доля возвратов таких товаров может достигать 20–30% и выше», — сообщила специалист.

Она объяснила, что покупатели пытаются вернуть использованную новогоднюю атрибутику и праздничные наряды, на которых могут быть даже пятна от салатов.

По словам эксперта, если товарный вид вещи сохранен и все этикеты присутствуют, то возврат одобрят. Однако в любом случае это будет потребительским экстремизмом, отметила Анциферова.

До этого юрист Александр Хаминский говорил, что россияне имеют право вернуть денежные средства за неиспользованный подарочный сертификат. Для этого им необходимо написать требование с указанным номером банковского счета для возврата средств.

Ранее россияне рассказали, как экономят.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27608311_rnd_0",
    "video_id": "record::f5950bd7-bac3-420d-80ac-da107971f3f1"
}
 
Теперь вы знаете
В США перевернули пирамиду питания с ног на голову. Что это значит и стоит ли срочно ей следовать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+