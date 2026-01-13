В России маркетплейсы столкнулись с возвратами новогодних товаров

Каждый год в январе некоторые покупатели возвращают использованные новогодние товары, купленные на маркетплейсах. Таким образом пользователи пытаются сэкономить. Об этом kp.ru рассказала заместитель генерального директора по коммерции службы доставки Dalli Екатерина Анциферова.

«Рынок электронной коммерции каждый январь сталкивается с резким всплеском возвратов сезонных товаров. По оценкам, доля возвратов таких товаров может достигать 20–30% и выше», — сообщила специалист.

Она объяснила, что покупатели пытаются вернуть использованную новогоднюю атрибутику и праздничные наряды, на которых могут быть даже пятна от салатов.

По словам эксперта, если товарный вид вещи сохранен и все этикеты присутствуют, то возврат одобрят. Однако в любом случае это будет потребительским экстремизмом, отметила Анциферова.

До этого юрист Александр Хаминский говорил, что россияне имеют право вернуть денежные средства за неиспользованный подарочный сертификат. Для этого им необходимо написать требование с указанным номером банковского счета для возврата средств.

Ранее россияне рассказали, как экономят.