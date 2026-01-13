В РФ призвали ввести понятие «потребительский экстремизм»

В России на законодательном уровне следует ввести понятие «потребительского экстремизма». Такое мнение в беседе с kp.ru выразила доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета Ольга Борисова.

Специалист высказалась о проблеме массового возврата новогодних товаров, купленных на маркетплейсах.

«Целесообразно вынести на обсуждение ряд норм, защищающих интересы добросовестных покупателей и продавцов», — отметила экономист.

По ее словам, введение понятия «потребительского экстремизма» на законодательном уровне поможет регулировать процесс возврата товаров.

Эксперт добавила, что стоит разработать признаки, которые будут относить поступки покупателей к этой категории. Для этого нужно предусмотреть механизмы, благодаря которым компании смогут защитить себя от недобросовестных пользователей в рамках закона.

Юрист Александр Хаминский до этого объяснил, что россияне имеют право вернуть деньги за неиспользованный подарочный сертификат. Для этого обладателям нужно написать требование с указанным номером банковского счета для возврата средств.

Ранее в России маркетплейсы столкнулись с возвратами новогодних товаров.