Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

В РФ призвали ввести понятие «потребительский экстремизм»

Экономист Борисова: нужно ввести понятие «потребительский экстремизм»
Shutterstock

В России на законодательном уровне следует ввести понятие «потребительского экстремизма». Такое мнение в беседе с kp.ru выразила доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета Ольга Борисова.

Специалист высказалась о проблеме массового возврата новогодних товаров, купленных на маркетплейсах.

«Целесообразно вынести на обсуждение ряд норм, защищающих интересы добросовестных покупателей и продавцов», — отметила экономист.

По ее словам, введение понятия «потребительского экстремизма» на законодательном уровне поможет регулировать процесс возврата товаров.

Эксперт добавила, что стоит разработать признаки, которые будут относить поступки покупателей к этой категории. Для этого нужно предусмотреть механизмы, благодаря которым компании смогут защитить себя от недобросовестных пользователей в рамках закона.

Юрист Александр Хаминский до этого объяснил, что россияне имеют право вернуть деньги за неиспользованный подарочный сертификат. Для этого обладателям нужно написать требование с указанным номером банковского счета для возврата средств.

Ранее в России маркетплейсы столкнулись с возвратами новогодних товаров.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27611917_rnd_1",
    "video_id": "record::f5950bd7-bac3-420d-80ac-da107971f3f1"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+