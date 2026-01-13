Размер шрифта
Почти половина россиян не хотят работать после новогодних праздников

За время новогодних каникул, длившихся 12 дней, 48% россиян привыкли отдыхать и столкнулись с отсутствием желания возвращаться к своим рабочим обязанностям. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Эти респонденты заявили, что хорошо отдохнули, поэтому им трудно вернуться к работе. Они признались, что отвыкли следовать графику и выполнять большое количество задач.

Однако другие 25% опрошенных поделились, что новогодние праздники не стали для них поводом расслабиться. Эти россияне не выпадали из рабочего процесса, выходя на смены и дежурства, поэтому теперь они чувствуют себя в тонусе.

Еще 23% участников опроса рассказали, что новогодние каникулы принесли им пользу. За это время респонденты успели отдохнуть, восстановить силы, сделать домашние дела и провести время с близкими людьми. При этом некоторые из россиян даже успели соскучиться по своей работе, поэтому вернулись к своим задачам с удовольствием.

Оставшиеся 4% респондентов проголосовали за вариант «другое». Одни из них поделились, что после праздников у них есть еще несколько отпускных дней, а другие признались, что сейчас вовсе не работают.

Ранее стало известно, что почти половина россиян стесняются просить прибавку к зарплате.

