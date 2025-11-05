Пограничники в Грузии задержали россиянку и ее сына с инвалидностью из-за их связи с Крымом. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как рассказал изданию супруг женщины Игорь, 3 ноября жена вместе с сыном возвращались домой из Анкары транзитом через Грузию, где хотели остаться на три дня. Однако в аэропорту им отказали во въезде в страну, сняли с рейса и поместили в камеру. По словам Игоря, поводом стало то, что в паспорте женщины местом рождения указан Крым.

Муж россиянки заявил, что уже вторые сутки его супругу и сына не кормят, а грузинские пограничники ведут себя «по-хамски». Сейчас женщина и вовсе перестала выходить на связь. Супруг россиянки обратился в посольство России в Грузии с просьбой о помощи, однако там, по его словам, отказались помочь в данной ситуации.

До этого лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что «украинский сценарий», который западные страны «упорно пытаются протащить» в Грузии, не сможет повлиять на мнение большинства граждан этой страны. Он призвал Запад понять, что мир стремительно меняется, и «разъяренная толпа, подогреваемая извне, не может теперь заглушить голос народа». В качестве доказательства своих слов парламентарий напомнил о результатах выборов, прошедших в Грузии 4 октября, на которых убедительно победила правящая партия «Грузинская мечта», представители которой заявили о приостановке курса на евроинтеграцию.

Ранее в Европе признали, что вопрос о статусе Крыма уже решен.