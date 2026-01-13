Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

В Петропавловске-Камчатском возобновили работу мобильного интернета

В Петропавловске-Камчатском впервые с начала месяца заработал мобильный интернет
Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

Мобильный интернет, которого в Петропавловске-Камчатском и окрестностях не было с начала января, возобновил работу. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на данные Минцифры региона.

Агентство отмечает, что жители региона пишут о возобновлении работы мобильного интернета у них на телефонах.

Накануне губернатор края Владимир Солодов сообщил, что правительство региона совместно с федеральным центром возможности для максимально быстрого снятия ограничений мобильного интернета и сокращения «слепых зон».

Ограничения в регионе действовали с 31 декабря, они затрагивали значительную часть Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, а также отдельные территории Елизовского округа.

До этого проблемы с интернетом возникли из-за аварии в Карелии. Позже сообщалось, что причиной аварии на магистрали в республике, из-за которой в Мурманской области начались проблемы с интернетом — повреждение кабеля строительной техникой.

Ранее в Ульяновской области отключили мобильный интернет в зоне спецобъектов.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27611431_rnd_2",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+