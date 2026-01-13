В Петропавловске-Камчатском возобновили работу мобильного интернета

В Петропавловске-Камчатском впервые с начала месяца заработал мобильный интернет

Мобильный интернет, которого в Петропавловске-Камчатском и окрестностях не было с начала января, возобновил работу. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на данные Минцифры региона.

Агентство отмечает, что жители региона пишут о возобновлении работы мобильного интернета у них на телефонах.

Накануне губернатор края Владимир Солодов сообщил, что правительство региона совместно с федеральным центром возможности для максимально быстрого снятия ограничений мобильного интернета и сокращения «слепых зон».

Ограничения в регионе действовали с 31 декабря, они затрагивали значительную часть Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, а также отдельные территории Елизовского округа.

До этого проблемы с интернетом возникли из-за аварии в Карелии. Позже сообщалось, что причиной аварии на магистрали в республике, из-за которой в Мурманской области начались проблемы с интернетом — повреждение кабеля строительной техникой.

Ранее в Ульяновской области отключили мобильный интернет в зоне спецобъектов.