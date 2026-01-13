Размер шрифта
Новости. Общество

«Не усталость, а болезнь»: названы главные симптомы детской депрессии

НИКИ детства: при депрессии у ребенка важно вовремя начать лечение
Родителям важно обращать внимание не только на физическое, но и психическое состояние своих детей. Есть риск перепутать обычную усталость с депрессией, которая является серьезным психическим расстройством и требует обязательного лечения, передает «Радио 1» со ссылкой на специалистов Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства Минздрава Московской области.

При развитии депрессии ребенок сначала теряет интерес к занятиям, которые раньше ему нравились. Он начинает чаще жаловаться на плохое самочувствие, включая головную боль, боль в животе, сердце. При этом у него нарушается сон – он или начинает страдать от бессонницы, или постоянно чувствует себя сонным. Среди других признаков эксперты отмечают изменение аппетита, снижение концентрации.

«Если ребенок перестал радоваться тому, что раньше его веселило, жалуется на головные боли, отказывается от общения, стал замкнутым, у него изменился аппетит — это сигналы, которые нельзя игнорировать, — добавила директор НИКИ детства Нисо Одинаева. — Чем раньше родители заметят признаки болезни, тем эффективнее будет лечение».

Если такие симптомы родители наблюдают у ребенка в течение двух недель и дольше – это уже опасно. Важно учитывать, что речь идет не об усталости, а о серьезном заболевании, требующем лечения у врача. Депрессия – излечима, но важно вовремя ее выявить и обратиться к специалисту, заключили эксперты НИКИ детства.

До этого врач-психиатр НИКИ детства Юлия Пичугина сообщила, что в случае подтверждения депрессии у ребенка методы лечения применяются те же, что и у взрослых: психотерапия и, при необходимости, медикаменты. Она также отметила, что над проблемой стоит работать всей семьей, а специалист должен побеседовать как с ребенком, так и с его родителями.

Ранее ученые доказали, что детские травмы необратимо меняют мозг.

