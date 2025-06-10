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Детские травмы необратимо меняют мозг, доказали ученые

BrainMed: трудное детство повышает риск депрессии и биполярного расстройства
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Bricolage/Shutterstock/FOTODOM

Итальянские ученые из больницы «Сан-Раффаэле» в Милане раскрыли биологические механизмы связи между травматическим детским опытом и повышенным риском психических заболеваний во взрослой жизни. Оказалось, что тяжелые переживания в ранние годы приводят к стойким изменениям в мозге и иммунной системе. Исследование опубликовано в научном журнале Brain Medicine (BrainMed).

Используя методы нейровизуализации и анализ биомаркеров, команда обнаружила, что детские психологические травмы могут «перепрограммировать» иммунные реакции организма. Это приводит к хроническому воспалению, которое сохраняется десятилетиями и повышает риск развития депрессии, биполярного расстройства и других психических заболеваний.

«Иммунная система – не просто защита от инфекций. Она активно участвует в формировании психического здоровья, и детские травмы нарушают эту тонкую регуляцию», — пояснила ведущий автор работы, доктор Сара Полетти.

Особое внимание ученые уделяют поиску маркеров устойчивости — почему некоторые люди, пережившие тяжелое детство, не заболевают. Ответ на этот вопрос может революционизировать профилактическую психиатрию.

Ранее ученые нашли связь между детскими травмами и развитием артрита и псориаза.

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