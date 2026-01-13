Размер шрифта
Россиянам рассказали, как сбросить вес после новогодних праздников

Диетолог Кованова: избавиться от лишнего веса после праздников помогут овощи
Rui Elena/Shutterstock/FOTODOM

Избавиться от лишнего веса, набранного за время новогодних праздников, поможет грамотно выстроенный рацион. Для достижения цели важно отказаться от майонеза и сладостей, а также есть белое мясо, рис и овощи. Об этом aif.ru рассказала диетолог, нутрициолог София Кованова.

Эксперт подчеркнула, что после праздников нужно исключить из рациона вредные продукты, такие как майонезные салаты, алкоголь и сладости. Однако не менее важно не начинать голодать. По словам диетолога, необходимо употреблять достаточное количество белков, жиров и углеводов.

«После праздников обратите внимание на белое мясо. Протеин — это белая рыба, индейка, курица, кролик. Из круп выбирайте гречку, рис или киноа. Овощи добавляйте в каждый прием пищи», — объяснила специалист.

Она также посоветовала есть до 100 граммов ягод в день. При этом сладкие фрукты стоит ограничить. Также рекомендуется отказаться от кофе с молоком, поскольку этот напиток препятствует избавлению от отеков.

Испанский диетолог Сара Вивес до этого говорила, что употребление лосося в зимний период помогает поддерживать иммунитет, а также восполняет дефицит витамина D и помогает сохранять энергию в условиях нехватки солнечного света. По словам эксперта, главную роль в этом играют омега-3 жирные кислоты, которыми богата рыба.

Ранее врач предупредила об опасности строгих диет.

