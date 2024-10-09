Врач предупредила об опасности строгих диет

Строгие диеты представляют опасность для организма, потому что они могут спровоцировать дефицит железа и упадок сил. Об этом «Пятому каналу» рассказала врач-диетолог София Кованова.

По ее словам, жесткое ограничение в питании также грозит тем, что в организм не будут попадать необходимые витамины. Она уточнила, что по этой причине железо будет плохо усваиваться.

«Лучшая совместимость при усвоении железа будет отмечаться, если вы будете употреблять вместе с ним витамины группы B (конкретно B3), витамины C, а также медь. Что касается конкурирующих микроэлементов, то сюда можно отнести цинк, магний, хром, которые мешают усвоению железа», — сообщила Кованова.

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева до этого говорила, что важную роль в сохранении здоровья играет образ жизни и привычки, которые прямо влияют на состояние здоровья. Так, как рассказала специалист, важно поддерживать достаточный уровень физической активности. Она также посоветовала придерживаться средиземноморской диеты — заменять насыщенные жиры ненасыщенными и увеличить потребление растительной пищи с высоким содержанием клетчатки.

Ранее диетолог рассказал, какой диеты стоит придерживаться до 30 лет.