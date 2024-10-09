Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач предупредила об опасности строгих диет

Врач Кованова: строгие диеты могут привести к дефициту железа

close
Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Строгие диеты представляют опасность для организма, потому что они могут спровоцировать дефицит железа и упадок сил. Об этом «Пятому каналу» рассказала врач-диетолог София Кованова.

По ее словам, жесткое ограничение в питании также грозит тем, что в организм не будут попадать необходимые витамины. Она уточнила, что по этой причине железо будет плохо усваиваться.

«Лучшая совместимость при усвоении железа будет отмечаться, если вы будете употреблять вместе с ним витамины группы B (конкретно B3), витамины C, а также медь. Что касается конкурирующих микроэлементов, то сюда можно отнести цинк, магний, хром, которые мешают усвоению железа», — сообщила Кованова.

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева до этого говорила, что важную роль в сохранении здоровья играет образ жизни и привычки, которые прямо влияют на состояние здоровья. Так, как рассказала специалист, важно поддерживать достаточный уровень физической активности. Она также посоветовала придерживаться средиземноморской диеты — заменять насыщенные жиры ненасыщенными и увеличить потребление растительной пищи с высоким содержанием клетчатки.

Ранее диетолог рассказал, какой диеты стоит придерживаться до 30 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами