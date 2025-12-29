В Петербурге двух кураторов проукраинской секты «Школа единого принципа» уволили из вузов, в которых они работали. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По информации агентства, речь идет об Ольге Даутовой, которая была профессором академии постдипломного педагогического образования имени Ушинского. Также из РГПУ имени Герцена уволили ее мужа Сергея Христофорова.

Как сообщил источник «Известий», псевдорелигиозная организация «Школа единого принципа» была создана на Украине. Ее основной целью было «пробуждение сознания» людей и «внутреннее духовное взросление адептов». Лекции и семинары были якобы нацелены на обучение целительству.

Однако фактически лидеры секты ведут психоментальную войну против населения России. На собраниях обсуждается ход СВО, а также проводятся молебны за здоровье президента Украины Владимира Зеленского и его команды. Кроме того, сектанты просят высшие силы помочь ВСУ и оградить Сумскую, Харьковскую, Запорожскую и даже Курскую области от освобождения российской армией.

По данным Mash, 26 декабря в ходе рейда в Адмиралтейском районе были задержаны около 70 сектантов. Их опросили и отпустили. В настоящее время проводится проверка по статье о публичной дискредитации ВС России. Участникам секты может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Крыму арестовали экс-сотрудника СБУ за призывы атаковать Красную площадь.