В РАН назвали возможную причину гибели детей в роддоме в Новокузнецке

Бактериальная инфекция могла стать причиной трагедии в родильном доме в Новокузнецке, где погибли девять новорожденных. Об этом в интервью РИА Новости заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Это по всем признакам — бактериальная инфекция. Это бич родильных домов, когда собирается огромное количество горючего материала, прежде всего, это незащищенные, от полкилограмма до четырех с половиной (килограммов — прим. ред.), новые жизни», — заявил он.

По словам специалиста, в родильных домах возникают свои «госпитальные штаммы стафилококков», которые могут возникнуть из-за медиков, у которых есть проблемы с гнойными заболеваниями носоглотки и зубов.

Онищенко подчеркнул, что единственной причиной смерти большого количества детей за короткое время может быть только нарушение режима медучреждения.

13 января в СМИ появилась информация о смерти девяти новорожденных в роддоме №1 в Новокузнецке. Сообщалось, что дети умерли в течение одной недели во время новогодних каникул. Позднее эти сведения подтвердил министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов. Он подчеркнул, что в данный момент идет разбирательство.

Сейчас медицинское учреждение не принимает пациентов. Региональная прокуратура и управление Следственного комитета России организовали проверки в роддоме. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности.

Ранее стали известны подробности о работе медсестер в роддоме в Новокузнецке, где умерли дети.