Стали известны подробности о работе медсестер в роддоме в Новокузнецке, где умерли дети

В роддоме Новокузнецка Кемеровской области, где скончались младенцы, часто медсестер заменяли санитарки. Об этом пишет Life, ссылаясь на Telegram-канал SHOT.

«Как рассказали SHOT роженицы, в роддоме был серьезный дефицит сотрудников, в том числе медсестер. При этом санитарки, по факту, просто не могут выполнять их роль из-за недостаточной квалификации и отсутствия нужного образования. В самом роддоме заявляют, что якобы нехватки кадров у них не было», — сказано в посте.

13 января в СМИ появилась информация о смерти девяти новорожденных в роддоме №1 в Новокузнецке. Сообщалось, что дети умерли в течение одной недели во время новогодних каникул. Позднее эти сведения подтвердил министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов. Он подчеркнул, что в данный момент идет разбирательство.

Сейчас медицинское учреждение не принимает пациентов. Региональная прокуратура и управление Следственного комитета России организовали проверки в роддоме. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности.

Ранее глава Кемеровской области прокомментировал происшествие в новокузнецком роддоме.