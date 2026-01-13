Размер шрифта
Стало известно имя капитана задержанного США российского танкера

Взгляд: капитаном задержанного США танкера Маринера оказался гражданин Грузии
US European Command/X/Reuters

Капитаном танкера «Маринера», задержанного США в Атлантическом океане, является гражданин Грузии Александр Каландадзе. Об этом пишет газета «Взгляд».

По информации журналистов, Каландадзе 47 лет, он проживает с семьей в Батуми.

Вечером 7 января EUCOM сообщило о задержании судна M/V Bella 1 («Маринера»). Танкер под российским флагом арестовали в Северной Атлантике. Его отследил береговой катер USCGC Munro. До момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии, оно направлялось в сторону Мурманска.

США обвинили «Маринеру» в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Кроме того, американские военные задержали танкер Sophia в Карибском море.

9 января президент США Дональд Трамп в ответ на обращение российской стороны принял решение освободить двух российских граждан из состава задержанного экипажа танкера «Маринера». По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, российские дипломаты работают над скорейшим возвращением соотечественников на родину.

Ранее в США назвали захват российского танкера сигналом Путину.

