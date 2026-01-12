В Крыму будут судить за госизмену жительницу Московской области

Жительница Подмосковья предстанет перед судом Крыма по обвинению в госизмене

Жительница Московской области предстанет перед судом Крыма по обвинению в государственной измене. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

По данным следствия, женщина, выступая против проведения специальной военной операции, связалась в соцсетях с представителем службы безопасности Украины и выразила готовность оказывать помощь иностранной разведке в деятельности, направленной против безопасности РФ.

В феврале 2024 года, действуя по указанию куратора, обвиняемая сделала видеозапись стоянки с бронетехникой Вооруженных сил РФ. Эти материалы она отправила представителю Украины.

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемую и привлекли ее к ответственности.

Уголовное дело рассмотрит Верховный суд Крыма.

Летом Южный окружной военный суд приговорил агента украинской разведки Сергея Кучеренко, который собирался взорвать военный вертолет Ка-27 Черноморского флота, к 17 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме.

По данным следствия, мужчина получил задание от кураторов забрать из тайника в Севастополе необходимое вещество, изготовить самодельное взрывное устройство и совершить террористический акт.

Ранее россиянку осудили за спонсирование ВСУ и оправдание терроризма.