Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости. Общество

В Крыму будут судить за госизмену жительницу Московской области

Жительница Подмосковья предстанет перед судом Крыма по обвинению в госизмене
РИА «Новости»

Жительница Московской области предстанет перед судом Крыма по обвинению в государственной измене. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

По данным следствия, женщина, выступая против проведения специальной военной операции, связалась в соцсетях с представителем службы безопасности Украины и выразила готовность оказывать помощь иностранной разведке в деятельности, направленной против безопасности РФ.

В феврале 2024 года, действуя по указанию куратора, обвиняемая сделала видеозапись стоянки с бронетехникой Вооруженных сил РФ. Эти материалы она отправила представителю Украины.

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемую и привлекли ее к ответственности.

Уголовное дело рассмотрит Верховный суд Крыма.

Летом Южный окружной военный суд приговорил агента украинской разведки Сергея Кучеренко, который собирался взорвать военный вертолет Ка-27 Черноморского флота, к 17 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме.

По данным следствия, мужчина получил задание от кураторов забрать из тайника в Севастополе необходимое вещество, изготовить самодельное взрывное устройство и совершить террористический акт.

Ранее россиянку осудили за спонсирование ВСУ и оправдание терроризма.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27602653_rnd_2",
    "video_id": "record::762335bc-376c-4934-ba79-fc9c38b2c162"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+