В России могут запустить эксперимент по целевому набору мигрантов

«Коммерсантъ»: МВД готовит проект по организованному завозу мигрантов
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В 2027 году в России могут запустить эксперимент по целевому набору иностранных работников. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Согласно проекту плана МВД по реализации Концепции миграционной политики на 2026–2030 годы, министерство и другие профильные ведомства должны завершить подготовку нормативной базы и инфраструктуры в 2026 году. Документ сейчас проходит согласование.

Правительство приняло обновленную концепцию в середине октября и до конца года намерено определить перечень конкретных шагов по ее реализации. В новой версии основной акцент смещен на естественный прирост населения, а миграционный поток рассматривается как источник временной рабочей силы, которая приезжает по запросу работодателей.

Отдельный раздел плана посвящен совершенствованию механизмов привлечения иностранных работников. Изначально предполагалось, что оператором проекта станет Минтруд, но в ходе подготовки концепции было решено передать эти функции МВД.

До 1 мая 2026 года МВД и Минтруд должны внести в правительство законопроект, который закрепит новое распределение полномочий в сфере внешней трудовой миграции. К концу того же года МВД планирует организовать обучение и переподготовку сотрудников, занимающихся миграционными вопросами, а также наладить сотрудничество с вузами и колледжами, выпускающими таких специалистов.

Проект предусматривает реестровую модель набора рабочей силы. Иностранные сотрудники будут заранее проходить проверку на родине и приезжать в Россию к конкретным работодателям, а не искать работу после получения разрешений внутри страны. По заявлениям представителей МВД, ведомство может перевести на эту схему значительную часть трудовых мигрантов.

До 1 мая 2026 года МВД, Минтруд, ФСБ и ФНС должны представить проект федерального закона, описывающего принципы организованного набора. К 1 декабря МВД совместно с Минцифры планирует запустить информационную систему и мобильное приложение для участников программы. Также ведомства до 1 июля разработают методику опроса работодателей, чтобы оценивать потребности экономики в иностранной рабочей силе. Вместе с Минэкономики создадут механизм определения отраслей, которым привлечение мигрантов требуется в приоритетном порядке.

Ранее в Башкирии приняли закон о повышении налогов для мигрантов.

