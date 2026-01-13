Россиянам рассказали, когда лучше всего говорить с начальством о повышении

Наиболее удачного времени года для разговора с начальством о повышении не существует – это зависит от множества индивидуальных факторов, правил и настроения руководства в каждой конкретной компании. Об этом в беседе с НСН рассказал президент и основатель сервиса Superjob Алексей Захаров.

Эксперт не согласился, что есть подходящие или неподходящие моменты для бесед о повышении, подчеркнув, что намного эффективнее будет ориентироваться не на месяц года, а на личные достижения сотрудника, настроение начальства и ситуацию в компании.

«Чтобы понимать, что делать, нужно просто очень хорошо знать, какие правила существуют в той конкретной компании, в которой человек работает, — пояснил Захаров. — Сначала нужно изучить эти правила, они могут быть формализованы на бумаге, жестко закреплены, либо передаваться из-за уст в уста, но они есть всегда. Начинать говорить о повышении, не зная этих правил – это гарантированный провал».

Специалист также предупредил, что если речь идет о крупном бизнесе, то ситуация может быть другой. Как правило, в таких организациях всегда есть кадровый резерв, поэтому вести беседы о повышении смысла нет – работники сами знают траекторию своей карьеры и факторы, влияющие на решения о повышении. В таких компаниях сотрудников переводят на более высокие должности автоматически, без всяких просьб, заключил Захаров.

До этого бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай посоветовала сотрудникам, которые хотят добиться повышения на работе, проявлять себя в коллективе, развивать командное взаимодействие, коммуникацию. Она также призвала их контактировать с кроссфункциональными отделами, например, делиться с коллегами новостями, быть открытым и позитивным человеком, создавать среду безопасности и комфорта.

Ранее россиянам назвали пять эффективных способов добиться повышения на работе.